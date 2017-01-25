Непрофессионализм оператора мог стать причиной выкатывания самолёта за пределы ВПП в мурманском аэропорту - эксперт

25 Января 2017 года, 15:10

МУРМАНСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ – Собственники ОАО «Аэропорт Мурманск» предпочитают не комментировать ситуацию с выкатыванием самолёта Boeing 737 авиакомпании «Нордавиа» за пределы взлётно-посадочной полосы. Генеральный директор ООО «Новапорт» Сергей Рудаков сообщил, что «взаимные претензии друг к другу публично мы не обсуждаем».

«Мы исходим из того, что накосячили оба (стилистика сохранена - «Би-порт»). Надо просто разобраться и закрыть тему», - заявил на сегодняшнем совещании в правительстве Мурманской области Рудаков.

Как «Би-порту» сообщили в Северо-Западном МТУ Росавиации, вероятной причиной выкатывания воздушного судна стала посадка на ВПП с коэффициентом сцепления, не соответствующим данным ATIS полученным экипажем в купе с перелётом зоны приземления. В Росавиации также полагают, что командир воздушного судна неверно оценил располагаемую дистанцию пробега.

Вместе с тем, в особом мнении одного из членов комиссии (имеется в распоряжении «Би-порта»), которая занималась расследованием инцидента, указывается на неверные действия Оператора аэродрома. В частности, эксперт предполагает, что Оператор ввиду профессиональной неподготовленности произвёл неудовлетворительный анализ синоптической ситуации в аэропорту. Автор также полагает, что Оператор не использовал противообледенительный реагент в целях экономии средств, хотя метеоусловия и технология предписывали это сделать. В тоже время данные бортового самописца показывают, что в момент использовании максимального реверса и торможения в конце пробега под шасси самолёта находится практически ледяная плёнка.

Таким образом член комиссии и автор особого мнения рекомендует внести изменения в технологию лётного поля, объективно оценивать синоптическую обстановку и провести внеочередную переаттестацию работников аэропорта, имеющих отношение к обеспечению безопасности полётов.

Напомним, по факту выкатывания самолёта возбуждено уголовное дело по статье 238 по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. 7 декабря 2016 года в 23:36 МСК при посадке воздушного судна авиакомпании «Нордавиа» по неустановленным причинам произошло его выкатывание за пределы полосы. На борту находилось 130 пассажиров и пять членов экипажа. Самолёт выкатился за пределы ВПП на 90 метров (от передней стойки). Самолёт, с которым произошёл инцидент, на следующий день после происшествия возобновил полёты, поскольку был технически исправен, а в действиях пилота не было обнаружено никаких нарушений.