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Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » В следственных изоляторах страны не хватает 13,5 тысячи мест
 
 
 
 
25 Января 2017 года, 18:45

В следственных изоляторах страны не хватает 13,5 тысячи мест


РОССИЯ/ 25 января/ БИ-ПОРТ – Федеральная служба исполнения наказаний приступила к разработке программы развития тюремной системы на 2017 - 2025 годы. Особое внимание в ней будет уделено созданию дополнительных мест для заключенных. По данным правительства, в следственных изоляторах не хватает 13,5 тысячи мест. В 22 регионах страны условия содержания под стражей не соответствуют законодательству России и международным стандартам.

«Для решения проблемы необходимо построить 10 новых следственных изоляторов на 9,85 тысячи мест. Плюс к этому планируется построить 14 новых режимных корпусов в различных СИЗО на 3,2 тысячи мест, реконструировать четыре режимных корпуса на 0,4 тысячи мест. Конечно, моментально все это не появится, и многое зависит от финансирования», – передает «Российская газета».

При сложившейся ситуации остро стоит вопрос об изменении географии тюремных учреждений: в некоторых городах ИК пришлось наоборот закрыть за ненадобностью. Так, за четыре года были ликвидированы 10 следственных изоляторов и более 70 колоний.

«Система исправительных учреждений и их территориальное расположение не позволяют в полном объеме осуществить законодательно закрепленный принцип отбывания осужденными наказания в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены», – сообщают в правительстве.

Анализ технического состояния показывает, что из 654 режимных корпусов 127 имеют срок эксплуатации более 100 лет, еще 92 корпуса – от 60 до 100 лет.

Изменения затронут и Мурманскую область, ИК-20 в Зеленоборском станет колонией-поселением, рассчитанной на 200 мест.

В 2016 году лимит наполнения колоний Заполярья уменьшился на 2474 единицы.

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