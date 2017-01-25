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Главная » НОВОСТИ » Авианосец «Адмирал Кузнецов» вошел в Ла-Манш под наблюдением НАТО
 
 
 
 
25 Января 2017 года, 16:04

Авианосец «Адмирал Кузнецов» вошел в Ла-Манш под наблюдением НАТО


МИР/ 25 января/ БИ-ПОРТ – Корабли авианосной ударной группы Северного флота сопровождаются эскадрой НАТО. Среди них – фрегат ВМФ Великобритании «Сент-Олбанс», норвежский фрегат «Руаль Амундсен», а также британский десантный вертолетоносец «Оушен» и вспомогательный немецкий корабль «Шпессарт». Об этом свидетельствуют данные международной Автоматической идентификационной системы о дислокации.

Сегодня, 25 января, группа вошла в пролив Ла-Манш. По данным «Интерфакса», численность эскадры НАТО превышает боевую группу Северного флота.

Напомним, прибытие группировки на базу Заполярья ожидается 9 февраля. В ее состав входят авианосец «Адмирал Кузнецов», крейсер «Петр Великий» и эсминец «Александр Шабалин».

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