Инфляция в России с начала года составила 0,5%

25 Января 2017 года, 16:25

РОССИЯ/ 25 января/ БИ-ПОРТ - За период с 17 по 23 января 2017г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала месяца – 100,5%.

За прошедшую неделю цены на сыры выросли на 0,5%, масло сливочное – на 0,4%, баранину, сосиски, сардельки, молоко, сметану и творог – на 0,2-0,3%. Одновременно яйца куриные стали дешевле на 0,8%, сахар-песок – на 0,7%, крупа гречневая – на 0,3%, куры, рыба мороженая и пшено – на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем не изменились. При этом на лук они выросли на 1,5%, морковь – на 0,9%, картофель – на 0,7%, яблоки – на 0,4%, капусту белокочанную – на 0,3%. В то же время свежие огурцы и помидоры стали дешевле на 4,5% и 0,4% соответственно.

На бензин автомобильный цены выросли на 0,3%, дизельное топливо – на 0,5%.