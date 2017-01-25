В «Колэнерго» вновь введён режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
29 января в Мурманске пройдет праздник «Здравствуй, солнце!» 29 января в Мурманске пройдет праздник «Здравствуй, солнце!»
График уборки улиц Мурманска с 25 по 29 января График уборки улиц Мурманска с 25 по 29 января
Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия
ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…» ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…»
Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Нож в сердце за то, что назвал женщин гулящими. Зарезавшую мужчину мурманчанку отправили в колонию
 
 
 
 

Курсы валют 25.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,9144
-0,0721
1 USD
Доллар США
59,2168
-0,2866
1 EUR
Евро
63,6225
-0,3199
10 NOK
Норвежских крон
70,9183
0,0117
10 SEK
Шведских крон
67,0306
-0,2368
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

Выбор редакции

На участке трассы «Кола» организовано реверсивное движение автомобилей
25 Января 2017, 15:18
На участке трассы «Кола» организовано реверсивное движение автомобилей
График уборки улиц Мурманска с 25 по 29 января
25 Января 2017, 14:16
График уборки улиц Мурманска с 25 по 29 января
Закрыто еще две дороги в Мурманской области
25 Января 2017, 14:10
Закрыто еще две дороги в Мурманской области
Владельцы «Аэропорта Мурманск» назвали причины сбоев в работе аэропорта
25 Января 2017, 14:05
Владельцы «Аэропорта Мурманск» назвали причины сбоев в работе аэропорта
 
 
 
 

Самое читаемое

Дороги в Мурманской области закрыты из-за погодных условий
25 Января 2017, 10:02
В Мурманске произошло обрушение кровли ангара – есть пострадавший
25 Января 2017, 12:05
В случае глобального потепления Мурманск не затопит
24 Января 2017, 19:30
Мурманчане могут сделать перерасчет за неубранные дворы
24 Января 2017, 17:51
Мурманский детский сад вошёл в число 100 лучших садов России
24 Января 2017, 18:14
Владельцы «Аэропорта Мурманск» назвали причины сбоев в работе аэропорта
25 Января 2017, 14:05
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » В «Колэнерго» вновь введён режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий
 
 
 
 
25 Января 2017 года, 14:30

В «Колэнерго» вновь введён режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий


МУРМАНСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ - По прогнозам синоптиков сегодня в Мурманске и на западе региона ожидается усиление южного, юго-западного ветра до 22-27 м/с, снег, метель. На побережье скорость ветра может достигать в порывах 30 м/с.

В связи с прогнозируемым ухудшением метеорологической обстановки филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети») принимает дополнительные меры для минимизации возможных последствий и предотвращения нарушения электроснабжения в регионе.

Сегодня с 14 часов по решению оперативного штаба в «Колэнерго» действует режим повышенной готовности.

В энергокомпании осуществляется мониторинг фактических метеоусловий. Специалисты компании проводят внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи, находящихся в зонах возможных рисков.

Подготовлены дополнительные оперативные бригады, резервные источники электроснабжения, спецтехника, аварийный запас.

МРСК Северо-Запада обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Опасно для жизни приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе, чем на расстояние 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8- 800-333-02-52.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
29 января в Мурманске пройдет традиционный праздник «Здравствуй, солнце!»
2.
На участке трассы «Кола» организовано реверсивное движение автомобилей
3.
Непрофессионализм оператора мог стать причиной выкатывания самолёта за пределы ВПП в мурманском аэропорту - эксперт
4.
Порывы ветра в Мурманске будут достигать 27 м/с
5.
График уборки улиц Мурманска с 25 по 29 января
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта