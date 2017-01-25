Крупнейший арктический аэропорт может быть передан частному инвестору

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ/ 25 января/ БИ-ПОРТ — Аэропорт Хатанги на севере Красноярского края может быть передан частному инвестору. Вопрос о поиске покупателя обсуждался в рамках рабочей поездки главы администрации Таймыра Сергея Ткаченко.
«Что касается аэропорта Хатанги, в данный момент рассматривается возможность его передачи частному лицу. Работа по привлечению инвесторов сейчас активно ведется», - говорится в сообщении пресс-службы района.
Сейчас аэропорт, который является крупнейшей воздушной гаванью в Арктике, принадлежит государственному предприятию «Красавиа» и работает только с региональными направлениями.
Фото: avia.pro