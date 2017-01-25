5302 лампы уличного освещения заменили в Мончегорске в 2016 году

25 Января 2017 года, 16:40

МОНЧЕГОРСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ – Под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры состоялось выездное совещание по развитию энергосервиса на примере реализации проекта уличного освещения Мончегорска. В мероприятии приняли участие представители 14 муниципалитетов.

Мончегорск стал первым городом на территории Мурманской области, где в 2016 году был заключен энергосервисный договор с компанией «ВЭСКК» по модернизации уличного освещения. В городе заменили 5302 уличных светильника и установили 1700 ламп праздничной иллюминации.

Сейчас в Мончегорске внедряется автоматизированная система, позволяющая управлять сетями наружного освещения и отслеживать выход светильников из строя. До конца 2018 года появятся 1000 датчиков движения в местах с наименьшим пребыванием людей. Цена контракта составила 104 млн. рублей.

«Это самый крупный по объему вложений энергосервисный контракт в Мурманской области, связанный с повышением качества освещения в муниципальном образовании, – отметил Никора. – В докладе об итогах 2016 года и основных задачах на 2017 год Марина Ковтун отметила, что механизм энергосервиса имеет значительный потенциал экономии ресурсов, поэтому его применение необходимо расширить. Мы видим большие возможности для развития энергосервиса в бюджетной сфере».

Речь идет об отоплении и освещении в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, региональной дорожной сети. При использовании энергосервиса для освещения дворов договоры заключают управляющие компании. Муниципалитетом необходимо обсуждать с общественностью, находить надежных подрядчиков, отметил Никора. Затраты местного бюджета в случае заключения энергосервисного контракта равны нулю, а администрация экономит на обслуживании освещения.

На совещании принято решение администрациям муниципалитетов рассмотреть возможность применения энергосервисных контрактов при модернизации систем внутреннего и наружного освещения, тепловых пунктов в бюджетной сфере. Участниками мероприятия отмечено, что данная форма взаимодействия с инвесторами успешна для дальнейшего развития государственно-частного партнерства на территории Кольского полуострова.