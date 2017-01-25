В Мурманской области пропала 12-летняя девочка

25 Января 2017 года, 17:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области разыскивается 12-летняя Анастасия Андреева из поселка Титан, которая ушла из дома 23 января 2017 года, и до сих пор её местонахождение неизвестно.

Анастасия была одета в черную куртку, на ее поясе расположена вставка в виде карманов красного цвета, также черные лосины и серые сапоги.

«Глаза у ребенка карие, под левым – родинка. Волосы темно-русые средней длины», – сообщают в отряде ППД «Мурманспас».

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят сообщить по телефону: 8(81531)4-73-43, 8(952)293-16-96.