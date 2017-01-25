Общественный транспорт будет останавливаться у входа в «Аэропорт Мурманск»

25 Января 2017 года, 17:35

МУРМАНСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ — С 26 января общественный транспорт будет останавливаться у дверей «Аэропорта Мурманск». Об этом заявил генеральный директор ООО «Новапорт» Сергей Рудаков, являющийся акционером аэропорта.

«Мы определились, что общественный трансопрт будет заходить на первую линию с завтрашнего числа. Автобусная остановка будет ближе, чем раньше, и транспорт будет подходить к дверям аэровокзала», - сообщил Рудаков. Он также отметил, что проблема с привокзальной площадью «Аэропорта Мурманск» еще не решена.

Напомним, в «Аэропорту Мурманск» должна быть обеспечена кратковременная остановка транспорта в зоне безопасности аэропорта для посадки и высадки пассажиров, а длительная стоянка - запрещена. Однако в зону безопасности входит часть привокзальной площади, на которой находится длительная платная парковка ООО «АЭРО-СТ», что недопустимо. Аэропорт не раз обращался к арендаторам с просьбой устранить нарушения.

Накануне арбитражный суд Мурманской области отказал в удовлетворении иска «АЭРО-СТ», которая требовала признать незаконным односторонний отказ «Аэропорта Мурманск» от исполнения договора аренды. Теперь компания должна освободить часть привокзальной площади «Мурманска» – 27,7 тысяч квадратных метров, а договор между воздушной гаванью и арендатором признан нелегитимным.

«По площади договорились встречаться ещё несколько раз, потому что по ней идут судебные процессы и по ней нужно аккуратно юридически действовать», - отметил Рудаков.

Фото: М. Паламарчук