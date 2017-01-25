Регионы получат 20 млрд рублей на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды»

25 Января 2017 года, 19:50

РОССИЯ/ 25 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня состоялось заседание президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам, передает пресс-служба правительства. В частности, на заседании был рассмотрен проект «Формирование комфортной городской среды».

«Страна у нас большая. Где-то местные власти активно занимаются благоустройством, находят для этого и средства, и силы. Многие региональные столицы, во всяком случае их главные улицы, площади, парки, набережные, приведены в достаточно приличный вид. Где-то дела обстоят хуже. Мы договаривались, что займёмся проблемой благоустройства на самом базовом уровне», - обратился со вступительным словом Дмитрий Медведев.

Было принято решение увеличить средства федерального бюджета на этот проект с 5 до 20 млрд. рублей, сообщил премьер-министр. Ещё 0,5 млрд. предназначены на благоустройство парков и скверов.

«Но мы, естественно, не собираемся с федерального уровня подменять работу органов местного самоуправления, региональных органов власти. Это ответственность именно регионов, муниципалитетов. Наша роль – стимулировать регионы и муниципалитеты активнее этими вопросами заниматься, в том числе опираясь на мнение, запросы местных сообществ», - подчеркнул Медведев.

По его словам, общая цель – примерно за пять лет привести в целом общественные пространства российских городов в достойный вид. Регионы и муниципалитеты должны будут сформировать программы развития городской среды. Федерация здесь обязательно окажет методическую помощь, предоставит субсидии на софинансирование работ. Соответствующие соглашения нужно заключить до 1 марта.

Распределение субсидий на программы по развитию городской среды уже предусмотрено Законом о бюджете. Но федеральное софинансирование пока предусмотрено не для всех регионов. Регионы с высоким уровнем бюджетной обеспеченности в эту программу не попали.

«Самое главное, чтобы мы получили современную безбарьерную инфраструктуру с продуманным дизайном. Такая инфраструктура должна учитывать потребности всех жителей: это и дети, и люди старшего возраста, и пешеходы, и автовладельцы, любители спорта, и люди с ограничениями по здоровью – в общем, чтобы всем было удобно, чтобы сами жители были заинтересованы в бережном отношении ко всему тому, что есть, к своему двору», - заключил премьер-министр.

Предполагается, что будет определён минимальный объём работ по благоустройству, но регион сможет устанавливать и дополнительные виды работ. В регионах должны быть созданы общественные комиссии. Их деятельность будет максимально открытой.