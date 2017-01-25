Мурманск: прогноз отключений на 26 января

25 Января 2017 года, 21:00

МУРМАНСК/ 25 января - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 января.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 24 ЯНВАРЯ ДО 16 ЧАСОВ 26 ЯНВАРЯ – УЛ. ГЕРОЕВ РЫБАЧЬЕГО, 75

С 9 ЧАСОВ 24 ЯНВАРЯ ДО 17 ЧАСОВ 26 ЯНВАРЯ – ПР. КОЛЬСКИЙ, 43

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 переулок Охотничий, 13, 15

ул. Свердлова, 4 (корп. 1,2)

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 12.00 ул. Миронова, 6

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.