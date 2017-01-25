До +2 градусов ожидается в Мурманской области

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 января/ БИ-ПОРТ - 26 января погоду Кольского полуострова будет определять активный глубокий циклон, смещающийся с севера Норвежского моря на восток Баренцева моря. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха от -3 до +2 градусов. Гололедица.
На юге Баренцева моря наблюдается ветер юго-западный 20-25 м/с, на северо-западе моря ветер северный, северо-западный 15-17м/с.На севере моря медленное обледенение судов.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +3 градуса, ветер юго-западный 7-13 м/с.