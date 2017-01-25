26 Января 2017 года, 08:10

МУРМАШИ/ 26 января/ БИ-ПОРТ – «Аэропорт Мурманск» работает в штатном режиме по фактической погоде. Об этом «Би-порту» сообщили в справочной аэропорта. Все утренние рейсы вылетели практически без задержек.

В ближайшее время совершит посадку самолёт авиакомпании «Россия», который должен доставить в Санкт-Петербург пассажиров отменённого 25 января рейса. Вылет назначен на 8:45.

Как сообщили в «Аэропорту Мурманск», коэффициент сцепления на аэродроме составляет 0,39. Боковой существенный ветер порывами достигает 18 м/с по метеорологическим прогнозам продлен до 10:00.