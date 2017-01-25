Авиакомпания «Нордавиа» завершает формирование маршрутной сети в рамках летнего расписания

26 Января 2017 года, 09:38

РОССИЯ/ 26 января/ БИ-ПОРТ - Авиакомпания «Нордавиа» практически сформировала свою маршрутную сеть в рамках летнего расписания и открыла продажи на регулярные рейсы весенне-летней навигации.

В расписание включены традиционные регулярные рейсы из Архангельска, Мурманска и Нарьян-Мара в Москву (аэропорт Домодедово) и в Санкт-Петербург (аэропорт Пулково). В летнем расписании «Нордавиа» будет также совершать регулярные полеты из Сыктывкара в Санкт-Петербург.

«Летнее расписание составлено с учетом спроса на перевозки на магистральных маршрутах, соединяющих различные регионы страны и экономической целесообразности бизнес деятельности авиакомпании», - сказал заместитель генерального директора «Нордавиа» по коммерческим вопросам Сергей Чернышев.

После длительного перерыва «Нордавиа» возобновит с начала июня полеты из Мурманска в Калининград с частотой один раз в неделю до начала сентября. По сравнению с прошлым годом на некоторых маршрутах (в частности в Симферополь) будет добавлена еще одна частота.

В 2016 году «Нордавиа» продолжала оставаться основным авиаперевозчиком на магистральных внутренних линиях, связывая аэропорты Северо-Запада России с центральными и южными регионами страны. С началом отпускного сезона 2017 года «Нордавиа» соединит города Русского Севера с курортами Черноморского побережья и Крыма, открыв прямое регулярное сообщение из Архангельска, Мурманска и Сыктывкара в Сочи, Анапу и Симферополь. А черноморский курорт Сочи будет связан прямыми перелетами с Москвой, Воронежем, Казанью, Н.Новгородом, Омском, Самарой, Уфой и Челябинском. Из Симферополя самолеты «Нордавиа» будут совершать регулярные рейсы в Москву, Белгород, Чебоксары и Нижнекамск.

В летнее расписание авиакомпании также включены регулярные рейсы из аэропорта Домодедово в Грозный, Махачкалу, Оренбург и Калининград (с 1.06 по 10.09).

Рейсы из Архангельска, Мурманска и Сыктывкара в Симферополь будут выполняться с конца мая до начала сентября. Рейсы из перечисленных городов в Анапу - с конца мая до середины сентября, а в Сочи - с конца мая до конца сентября.

Позже «Нордавиа» дополнит летнее расписание программой полетов из Санкт-Петербурга.

На всех рейсах авиакомпании действует широкая сетка тарифных предложений, а также различные акции и скидки. Летнее расписание вступит в силу 26 марта 2017 г.

Напомним, авиакомпания готовится пополнить парк воздушных судов самолётами типа Airbus. «В настоящий момент идёт подготовительный процесс. Компания рассчитывает его завершить к летней навигации», – рассказал ранее собеседник агентства. По его словам, начало эксплуатации самолётов типа Airbus летом текущего года вполне вероятна.

Фото: М. Паламарчук