Марина Ковтун провела рабочие встречи с представителями фракций Мурманской областной Думы

26 Января 2017 года, 10:05

МУРМАНСК/ 26 января/ БИ-ПОРТ – Вчера губернатор Марина Ковтун встретилась с представителями фракций КПРФ и «Единая Россия» Мурманской областной Думы.

Глава региона и депутаты обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития области, законодательные инициативы парламентариев. Марина Ковтун подчеркнула, что в центре внимания власти должны находиться люди и вопросы, которые их волнуют: ЖКХ, здравоохранение, образование, социальные услуги.

«Законодательная и исполнительная ветви власти должны сообща решать насущные проблемы региона», – сказала Марина Ковтун.

Депутаты согласны: не бывает малозначительных тем и второстепенных проблем. И сегодня есть понимание того, что положительная социально-экономическая динамика в регионе возможна только при условии тандема законодательной и исполнительной власти, подчеркнул спикер регионального парламента Сергей Дубовой.

С Геннадием Степахно и Михаилом Антроповым из КПРФ глава региона обсудила возможность создания госпредприятия по строительству объектов производственной и социальной инфраструктуры Крайнего Севера – «АрктикСтрой». Губернатор порекомендовала депутатам внести этот вопрос на рассмотрение Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, поскольку эта инициатива касается всех арктических субъектов страны.

На встрече с фракцией «Единая Россия» обсуждались ключевые законотворческие инициативы единороссов в 2017 году.