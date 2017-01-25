2016 год стал рекордно тёплым на Кольском полуострове

26 Января 2017 года, 10:16

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 января/ БИ-ПОРТ —2016 год стал самым жарким за историю наблюдений, об этом свидетельствуют данные Всемирной метеорологической организации. В России 2016 год стал третьим-четвертым самым теплым в метеорологической летописи совместно с 1995 годом Рекордно высокую температуру воздуха в среднем за год сохраняет за собой 2007 год, за ним следует 2015 год.

По данным мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на Кольском полуострове минувший год стал вторым самым теплым годом за период наблюдений с 1936 года. Отмечается, что средняя годовая температура воздуха была выше климатической нормы на 2,6 градусов.

На станциях, расположенных на побережье Баренцева моря: Полярное, Ура-Губа, Териберка, и а также в Пялице и Чаваньге, расположенных вблизи Белого моря, прошедший год стал самым теплым за более чем восьмидесятилетний период наблюдений.

Наибольшие положительные аномалии средней месячной температуры воздуха отмечались в феврале: температура воздуха была выше климатической нормы на 7,1 градусов. Отрицательная аномалия средней месячной температуры воздуха была зарегистрирована только в январе, впервые с 2003 года.

На большей части Мурманской области годовое количество выпавших осадков составило 123% климатической нормы, на северо-западе области – в полтора раза. На ряде гидрометеорологических станций, в частности, в Мурманске, Никеле, Ура-Губе, Янискоски и Ловозеро, зарегистрировано максимальное количество годовых осадков за весь период наблюдений.

В среднем по области наибольшее количество осадков выпало в феврале (193%) и в декабре (179%), значительно ниже нормы — в октябре (35%). В декабре в Мурманске количество выпавших осадков за этот период составило 305% от климатической нормы, а в Никеле — почти четыре месячные нормы.