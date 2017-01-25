Прибытие авиарейса из Москвы в Мурманск задерживается по технической причине

26 Января 2017 года, 10:23

МУРМАНСК/ 26 января/ БИ-ПОРТ – Самолет компании «Аэрофлот» СУ1320 прибудет в Мурманск с задержкой по расписанию. «Би-порту» сообщили в справочной аэропорта, что расчетное время прилета теперь 10:50, задержка связана с технической причиной.

Согласно онлайн-табло прилет борта их Архангельска перенесен на 13:40 вместо 9:25. Причина задержки не сообщается.

В настоящее время «Аэропорт Мурманск» работает по фактической погоде в штатном режиме.

Напомним, вчера рейс «Аэрофлота» из Москвы не смог совершить посадку в Мурманске и направился на запасной аэродром в Архангельск.

Фото: М. Паламарчук