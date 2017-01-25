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Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » В Северном бассейне с начала года выловили 17,3 тысячи тонн рыбы
 
 
 
 
26 Января 2017 года, 11:19

В Северном бассейне с начала года выловили 17,3 тысячи тонн рыбы


РОССИЯ/ 26 января/ БИ-ПОРТ - Общий вылов всех российских пользователей по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи на 24 января составил 237,2 тысяч тонн, что на 12,4 тысяч тонн или на 5% меньше уровня прошлого года. Снижение объемов добычи в начале января связано с неблагоприятными погодными условиями: промысел осложняют шторма и сложная ледовая обстановка в основных бассейнах промысла.

В Северном бассейне вылов составляет 17,3 тысяч тонн, что меньше уровня прошлого года на 7,2 тысяч тонн. На промысле трески вылов составляет 8,2 тысяч тонн, что меньше уровня прошлого года на 9 тысяч тонн. Вылов пикши составил 8 тысяч тонн, что больше уровня прошлого года на 1,6 тысяч тонн.

В зонах иностранных государств освоение квот вылова водных биоресурсов составляет 24,6 тысяч тонн, что больше уровня прошлого года на 4 тысяч тонн.

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