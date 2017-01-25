В Северном бассейне с начала года выловили 17,3 тысячи тонн рыбы

26 Января 2017 года, 11:19

РОССИЯ/ 26 января/ БИ-ПОРТ - Общий вылов всех российских пользователей по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи на 24 января составил 237,2 тысяч тонн, что на 12,4 тысяч тонн или на 5% меньше уровня прошлого года. Снижение объемов добычи в начале января связано с неблагоприятными погодными условиями: промысел осложняют шторма и сложная ледовая обстановка в основных бассейнах промысла.

В Северном бассейне вылов составляет 17,3 тысяч тонн, что меньше уровня прошлого года на 7,2 тысяч тонн. На промысле трески вылов составляет 8,2 тысяч тонн, что меньше уровня прошлого года на 9 тысяч тонн. Вылов пикши составил 8 тысяч тонн, что больше уровня прошлого года на 1,6 тысяч тонн.

В зонах иностранных государств освоение квот вылова водных биоресурсов составляет 24,6 тысяч тонн, что больше уровня прошлого года на 4 тысяч тонн.