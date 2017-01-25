Женщину-пожарного из Норвегии назвали самым «горячим» огнеборцем в мире

26 Января 2017 года, 11:30

НОРВЕГИЯ/ 26 января/ БИ-ПОРТ - 30-летняя Гунн Нартен (Gunn Narten) из Норвегии работает в пожарной службе и личным тренером. Она также ведёт инстаграм с фитнес-советами, на который подписались уже почти 53 тысячи пользователей сервиса. Про женщину рассказала британская The Daily Mail. Журналисты уже прозвали её самым «горячим» огнеборцем в мире.

По словам Нартен, она решила стать пожарным в 19 лет. Норвежка активно занимается спортом, чтобы соответствовать коллегам-мужчинам по уровню физической подготовки.

По её словам, она создала свой блог в Инстаграме в том числе для того, чтобы вдохновлять людей на разрушение стереотипов и следование своим мечтам.