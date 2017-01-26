Держи дистанцию: минимальное расстояние между пикетчиками могут увеличить до 100 метров

26 Января 2017 года, 11:45

РОССИЯ/ 26 января/ БИ-ПОРТ – Подготовлены поправки в закон, регламентирующие проведение одиночных пикетов. Согласно им находиться рядом с участником другому активисту акции можно будет на расстоянии, превышающем 100 метров.

«Законопроект направлен на регулирование отношений между правоохранительными органами и пикетчиками, а также на купирование угроз, связанных с организацией массовых беспорядков», – передаёт «RT».

Для проведения пикета человек по действующему законодательству не должен подавать уведомление, при этом региональное правительство может установить минимально допустимое расстояние между одиночными участниками.

«Принято считать, что это несерьёзно – якобы один человек не может ничего сделать. Никто не знает, прячет ли этот человек сообщников или нет, готовится ли провокация или он просто выражает свою точку зрения. Согласно новым поправкам, правоохранительные органы смогут чётко и вовремя реагировать на такие политические акции», – рассказал автор поправок депутат Евгений Фёдоров.

Фото: РИА Новости