В Мурманской области полицейские подвели итоги профилактической операции «Жилой сектор»

26 Января 2017 года, 18:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 января - Мероприятия «Жилого сектора» были направлены на контроль за соблюдением законодательства нанимателями и собственникам жилых помещений, а также должностными лицами, ответственными за прием и передачу информации в органы регистрационного учета. Целью операции стало также усиление государственного контроля за пребыванием и проживанием иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Мурманской области.

В период проведения оперативно-профилактических мероприятий было проверено 827 объектов и 71 мест компактного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства. Выявлено 361 административное правонарушение, в том числе в отношении иностранных граждан. За нарушения законодательства в сфере трудовой миграции составлено 57 протоколов, за иные административные нарушения в сфере миграции составлено 220 протоколов.

В ходе проведения операции наложено административных штрафов на сумму 687 тысяч рублей, из них взыскано на сегодня 297 тысяч рублей. В отношении 3 иностранных граждан судом были приняты решения о назначении административного наказания с последующим выдворением за пределы Российской Федерации.

Кроме того, полицейскими было зарегистрировано 4 материала с признаками состава преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ и 1 материал по ст.322.2 УК РФ. Возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

За время проведения оперативно-профилактической операции «Жилой сектор» наилучшие результаты по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства были достигнуты УМВД России по г.Мурманску, МО МВД России «Апатитский», МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной. Работа их сотрудников с положительной стороны отмечена руководством.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области