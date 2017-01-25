На территории области возросло количество нарушений пограничного режима

26 Января 2017 года, 12:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 января/ БИ-ПОРТ – В Карелии и Мурманской области с начала 2017 года увеличилось количество нарушений пограничного режима, с 1 по 20 января зафиксировано 29 случаев.

«В сезон зимней рыбалки и охоты граждане активно посещают леса, отправляются на водоемы, в том числе, расположенные в пограничной зоне. Традиционно в этот период отмечается рост количества нарушений пограничного режима», – рассказали «Би-порту» в Пограничном управлении ФСБ по Республике Карелия.

В течение прошедшего года к административной ответственности привлечено 819 нарушителей. В 490 случаях из них назначены административные штрафы, общая сумма которых составила 309 тысяч рублей. Размер штрафа, как правило, достигает 1000 рублей. В Управлении отмечают, что 40% от общего числа нарушителей задержаны на участке в городе Сортавала.