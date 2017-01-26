Неизвестный вырубил лес на четыре миллиона в Ловозерском районе

26 Января 2017 года, 12:18

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 января/ БИ-ПОРТ – Неустановленное лицо с марта по октябрь 2016 года незаконно вырубило сосны, ели и березы на территории казенного учреждения «Ловозерское лесничество». Таким образом, лесному фонду России причинен ущерб в размере 3,7 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений совершенная в особо крупном размере».

«Ход расследования данного дела находится под надзором природоохранной прокуратуры», – сообщили в Прокуратуре по Мурманской области.

Фото: Newsler.ru