Новейший сторожевой корабль «Полярная звезда» прибудет в Мурманск 28 января

МУРМАНСК/ 26 января/ БИ-ПОРТ – 28 января состоится церемония встречи новейшего пограничного сторожевого корабля I ранга проекта 22100 «Полярная звезда». В декабре на судне был поднят государственный флаг.
Судно было построено для пограничников в рамках реализации концепции развития корабельного состава пограничных органов ФСБ России. Корабли проекта 22100 «Полярная звезда» имеют водоизмещение 2700 тонн, скорость хода в 20 узлов и дальность плавания до 12 тысяч миль. Судно может находиться в автономном походе до 60 суток, его экипаж составляет 45 человек.
Фото: (с) Curious / forums.airbase.ru