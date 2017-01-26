Правительство Мурманской области подписало экологические соглашения с ПАО «ТГК-1» и АО «Апатит»

26 Января 2017 года, 13:45

МУРМАНСК/ 26 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня в рамках международной экологической научной конференции состоялась церемония подписания соглашений между правительством Мурманской области, ПАО «Территориальная генерирующая компания-1» и градообразующим горнодобывающим предприятием АО «Апатит».

Соглашение между правительством и ТГК-1 подписали Марина Ковтун и генеральный директор ПАО «ТГК-1» Алексей Барвинок. В документе предусмотрена реконструкция очистных сооружений, которая позволит снизить объем сточных вод в Кольский залив и ручей Варничный. Кроме того, ТГК-1 перейдет на слив мазута беспаровым способом, что решит проблему неприятного запаха, на который жалуются мурманчане. На мероприятия будет затрачено 500 млн рублей, из них 300 млн пойдут на систему закрытого слива, а 200 млн – на очистные сооружения.

Соглашение со стороны АО «Апатит» подписала заместитель генерального директора управляющей организации по АО «Апатит» Светлана Толстикова. Предприятие запускает современное оборудование по утилизации и переработке отработанных автомобильных шин и железнодорожных шпал. Это позволит снизить объем захороняемых промышленных вредных отходов в 20 раз.

«Можно сказать, проект уникален, потому что в России такие можно пересчитать по пальцам одной руки. Он позволит вместо захоронения отходов на свалках использовать для производства продукции. Например, при переработке тонны резины, шин, образуется до 450 кг топлива, аналог дизельного, близкий к мазуту», - рассказал начальник отдела охраны окружающей среды АО «Апатит» Антон Туртанов.

Также он отметил, что установка позволит переработать более 100 позиций отходов, характерных для Мурманской области. Это первая современная установка по утилизации шин на всем Кольском полуострове.

«Мы только что подписали важные соглашения с крупнейшими компаниями, которые работают в Мурманской области. Нам необходимо в Год экологии сделать серьезный вклад в улучшение нашей экологической ситуации в регионе, в том числе в улучшение состояния атмосферного воздуха», - подчеркнула Марина Ковтун.