В Мурманске работает международная экологическая научно-практическая конференция «Экология Арктики – 2017»

26 Января 2017 года, 14:51

МУРМАНСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня в ГДЦ «Арктика» открылась девятая международная экологическая научно-практическая конференция «Экология Арктики – 2017».

Конференция является открытой дискуссионной площадкой для тех, кто знает экологические проблемы Мурманской области. В ней принимают участие представители органов исполнительной власти, муниципальных образований региона, крупных промышленных предприятий, общественных и научных организаций, представители из Франции, Италии, Швеции.

На конференции обсуждают вопросы охраны атмосферного воздуха, ликвидации накопленного экологического ущерба, экологического воспитания и просвещения, экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, развития системы обращения с твердыми отходами и многие другие.

«В Год экологии природоохранные инвестиции практически в два раза возросли. На мероприятия будет затрачено порядка 3,4 млрд. рублей, более 90% из которых – деньги промышленных предприятий. Это их обязанность – возмещать вред, нанесенный окружающей среде. Это они с успехом делают, а также внедряют те научные технологии, которые позволяют предотвращать негативные воздействия в дальнейшем», - рассказала министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвира Макарова.

Результатом работы конференции станет резолюция с конкретными предложениями Мурманской области по улучшению экологической ситуации в регионе и по внесению изменений в нормативные акты. В ней будут отражены основные стратегические направления на ближайшую перспективу.

«Наша цель одна – сделать все для сохранения нашей природы, а также создать серьезный запас экологической прочности Мурманской области и всей Арктики на будущее. Мы ожидаем, что итоговая резолюция конференции отразит нашу общую готовность к повышению качества окружающей среды и обеспечению экологической безопасности жителей региона и станет ориентиром для природоохранных проектов крупных промышленных предприятий», - отметила Марина Ковтун.

Год экологии в Мурманской области стартовал 17 января с открытия в Никеле визит-центра заповедника «Пасвик». А прямо перед конференцией региональное правительство подписало экологические соглашения с ПАО «ТГК-1» и АО «Апатит»