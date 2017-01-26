В АО «Апатит» началась поставка оборудования для строительства не имеющего аналогов в России комплекса конвейерной доставки

26 Января 2017 года, 15:11

КИРОВСК/ 26 января/ БИ-ПОРТ - В АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») началась поставка оборудования для строительства не имеющего аналогов в России комплекса конвейерной доставки вскрышных пород на отвал на Восточном руднике. Груз приходит из разных частей света, где у компании ThyssenKrupp Industrial Solutions (ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс), с которой заключен контракт на реализацию данного проекта, есть производства.

«Планируется построить мощнейший комплекс: в его основе технология циклично-поточной транспортировки (ЦПТ) горной массы, которая впервые применят на нашем предприятии», – отмечает Сергей Котляров, руководитель проекта по строительству ЦПТ Дирекции по капитальному строительству АО «Апатит».

Планируется, что организация конвейерной доставки вскрышной породы вместо дорогостоящей транспортировки самосвалами окажет влияние на себестоимость открытой добычи руды. Из всех существующих технологий внедрение циклично-поточного транспорта является самой эффективной мерой, что показывает практика зарубежных горнодобывающих предприятий.

Комплекс состоит из дробильного участка, конвейерной трассы и отвалообразователя. На борту Коашвинского карьера расположится дробильный комплекс проектной производительностью 6200 тонн в час с тремя заездами для автотранспорта. Большегрузные самосвалы будут доставлять из карьера вскрышные породы и напрямую разгружаться в питающий бункер. После дробления горная масса будет выгружаться на ленту выдачного конвейера и транспортироваться системой конвейеров общей длиной около 3,6 километра на вновь образуемый отвал рядом с Ньоркпахкским карьером. Там будет работать отвалообразователь со своим передвижным конвейером длиной 1,1 километра. На него будет переваливаться горная масса с доставочного конвейера, затем подаваться на стрелу отвалообразователя и разгружаться на откос отвала. Такое комбинированное решение позволит дробить и транспортировать ежегодно около 30 млн тонн породы.

Таким образом, общая протяжённость конвейера составит около пяти километров. На его маршруте находятся станция Рудная с железнодорожными путями и контактной сетью и автомобильная дорога. Чтобы не нарушать функционирование транспортной системы рудника, проектом предусмотрено строительство пролётных конструкций в виде мостов-галерей, по которым пойдёт конвейер.

Безопасность работы дробильной установки на моренном грунте обеспечит подпорная стена. По проекту на её строительство уйдёт 27,5 тыс. кубометров бетонно-песчаной смеси. Добавим к этому количеству бетон, необходимый для эстакад, и получится порядка 30 тыс. кубометров. Осилить такие объёмы подрядной организации поможет собственный бетонный завод, который будет вскоре доставлен и одним из первых смонтирован на строительной площадке.

По словам Сергея Котлярова «в первом квартале ожидается поставка всего основного оборудования. В ближайшее время планируется начать его монтаж. Ожидается, что в середине 2018 г. комплекс запустится в работу. Предполагается, что внедрение ЦПТ позволит значительно уменьшить плечо перевозки вскрышной породы, оптимизировать парк технологического автотранспорта и сэкономить на приобретении дополнительных карьерных самосвалов».