Полигон для твердых бытовых отходов запланировано ввести в эксплуатацию в декабре

26 Января 2017 года, 15:22

МУРМАНСК/ 26 января/ БИ-ПОРТ – Полигон для твердых бытовых отходов должен быть введен в эксплуатацию уже в декабре, рассказал заместитель генерального директора ЗАО «Управление отходами» Евгений Барзыкин на международной экологической научно-практической конференции «Экология Арктики – 2017».

«Мурманский проект во многом уникален из-за климата и территории. Это, наверно, единственный в мире проект, когда за Полярным кругом создается не только современный полигон переработки и утилизации отходов, но и строится мусороперерабатывающий завод, где будут извлекаться полезные фракции направляться во вторичное использование. Это, по нашим расчетам, позволит закрыть этот вопрос на ближайшие 40 лет», – отметил Барзыкин.

Полигон будет располагаться в муниципальном округе Междуречье, его мощность – 250 тысяч тонн в год. При полигоне будет построен мусороперерабатывающий завод по автоматической и ручной сортировке полезных фракций. С помощью сетей мусороперегрузочных станций и площадок накопления проект охватит Печенгский район, Териберку, Туманный и ряд ЗАТО на севере области.

С 2015 года специалисты занимались проектированием полигона, в конце 2016 года проект уже был готов. Он прошел экологическую и государственную строительную экспертизу. В марте 2017 года ожидается разрешение на строительство и начало работ. В декабре объект планируется ввести в эксплуатацию.

«Ключевым фактором полигона захоронения являются семь карт, – рассказал Барзыкин. – Каждая будет заполняться последовательно в течение 40 лет, срок заполнения одной – шесть-семь лет. Здесь также будет построена административно-хозяйственная зона, помещение и площадка обработок крупногабаритных отходов. Предусмотрена котельная, которая будет использовать вторичное сырье, и отапливаться на основании крупногабаритных отходов».