На МПК «Юнга» Северного флота прошло показное занятие по приему курсовой задачи

26 Января 2017 года, 16:30

СЕВЕРОМОРСК/ 26 января/ БИ-ПОРТ - Сегодня на малом противолодочном корабле (МПК) «Юнга» командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота вице-адмирал Олег Голубев провёл показное занятие по приёму первой курсовой задачи. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

В показном занятии приняли участие начальники управлений, служб и отделов флотилии, а также командиры кораблей 1 и 2 ранга. Им были доведены требования руководящих документов по организации корабля и подготовке к выполнению задач по своему основному предназначению. Затем вице-адмирал Олег Голубев лично проверил качество и полноту отработки мероприятий курсовой задачи на корабле, оценил теоретические знания и практические навыки личного состава.

Повседневная и боевая организация корабля является основой подготовки экипажа к выполнению задач по своему основному предназначению. Она предполагает отработку всех мероприятий повседневной деятельности, а также по защите и обороне корабля на стоянке, борьбе за живучесть, решению поставленных задач.

Следующим этапом боевой подготовки корабельных соединений Кольской флотилии разнородных сил Северного флота будут выходы в Баренцево море с выполнением учебно-боевых задач.