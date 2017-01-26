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Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

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В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Российские «Аллигаторы» и «Грачи» отправятся в Сирию
 
 
 
 
26 Января 2017 года, 15:42

Российские «Аллигаторы» и «Грачи» отправятся в Сирию


СИРИЯ/ 26 января/ БИ-ПОРТ – Российская авиагруппа, которая участвует в освобождении Пальмиры от боевиков, будет усилена с помощью вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и штурмовиков Су-25 «Грач». «Аллигаторы» ведут поиск противника, а «Грачи» уничтожают цель. По словам экспертов, подобная совместная работа способна обеспечить непрерывное огневое воздействие на позиции отрядов ИГИЛ, запрещенной в России террористической группировки.

По мнению источника «Известий», этот тандем должен компенсировать недостаточные возможности артиллерии сирийских войск, наступающих на Пальмиру, и обеспечить им эффективную поддержку.

«Ударные вертолеты «Аллигатор» обладают наиболее современным прицельно-навигационным комплексом, что позволяет им обнаруживать позиции боевиков и в режиме реального времени передавать эту информацию самолетам «Грач» ВКС РФ, – пояснил собеседник издания. – Таким образом, мы получаем сочетание разведывательных возможностей и значительной бомбовой нагрузки».

Фото: topwar.ru

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