Алексей Лыженков: ситуация со снегом в Мурманске сложная, но управляемая

26 Января 2017 года, 15:56

МУРМАНСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ — Состояние дорог в Мурманске сегодня обсудили депутаты Горсовета. В рамках заседания перед народными избранниками выступил первый заместитель главы администрации города Мурманска Алексей Лыженков.

«Не хотел бы говорить, что ситуация не управляемая. Она управляемая, но не достаточно для того, чтобы обеспечить комфортное проживание», - отметил Лыженков.

По данным администрации города, за декабрь в Мурманске выпало 3 нормы осадков за месяц, по состоянию на 20 января — ещё 130% месячной нормы. При этом уборочная площадь городских улиц, магистралей, тротуаров, пешеходных переходов и тех лестниц, которые находятся на балансе города, составляет 2,7 млн кв. м.

«Взяв плотность и высоту снега, мы посчитали, и получилось, что за эти почти два месяца выпало только на уборочной площади 1,5 млн кубических метров снега. Грубо говоря, это 75 тысяч 20-кубовых самосвалов снега», - подчеркнул Лыженков, добавив, что по состоянию на 20 января вывезено порядка 680 тысяч кубометров снега.

В конце декабря была созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям, вызванная тем, что финансирование Управления дорожного хозяйства заканчивалось. В рамках комиссии было принято решение выделить дополнительные средства и привлечь дополнительные силы к уборке снега. Однако, по словам Лыженкова, и до этого в ежедневном режиме город привлекал для работы до 50 самосвалов в сутки.

Почти все силы были брошены на уборку основных магистралей, где работает общественный транспорт и где расположены крупные магазины. Такое решение обусловлено стремлением администрации не допустить возникновения чрезвычайной ситуации и перебоев с поставками продуктов. Результатом принятых мер стало неудовлетворительное состояние второстепенных дорог и улиц в городе.

Немало неудобств коммунальным службам доставляют и припаркованные на обочинах авто.

«Например, на Самойловой коммунальные службы пытались выйти на уборку 3 раза, но из-за оставленных машин не смогли почистить улицы. Мы просим убрать машины, размещаем графики уборки в Интернете, чтобы жители города могли переставить автомобили заранее, однако положительного результата эти меры не приносят», - рассказал Лыженков.

Для решения проблемы с автомобилистами к работе подключили сотрудников ГИБДД. Перед выходом коммунальщиков на уборку, сотрудники инспекции «пробивают» телефонные номера владельцев авто и звонят им с просьбами убрать транспорт. Однако только малая часть мурманчан, по словам Лыженкова, откликаются на просьбы инспекторов, большинство жителей заполярной столицы игнорируют обращения.

«Поскольку эффективность этой работы не стопроцентная, мы приняли решение жёстко перекрывать улицы. В этом случае сотрудники ГИБДД будут помогать перемещать транспортные средства, которые припаркованы на перекрытой территории», - отметил Лыженков.

Главной проблемой городских служб в борьбе со стихией Лыженков считает нехватку техники и персонала. На вопрос главы города Дмитрия Филиппова о том, почему администрация северного города не сформировала резерв техники на случай подобных аномалий, а также почему в городском бюджете на 2017 год не было предусмотрено средств на закупку недостающих машин, Лыженков ответил, что в прошлые годы техники хоть и было чуть меньше, чем надо, её хватало на то, чтобы убирать снег своевременно. Нехватка персонала, в свою очередь, обусловлена низкими заработными платами и отсутствием учреждений, способных оперативно подготовить квалифицированные кадры.

Лыженков также отметил, что остался недоволен работой теперь уже бывшего руководителя Управления дорожного хозяйства Мурманска, который в ноябре прошлого года предоставил несоответствующий действительности отчёт о полной готовности городских служб к зиме.

Мэр города, в свою очередь, назвал обсуждаемые проблемы «замкнутым кругом» и отметил, что на заседании обсуждались не конкретные решения существующих вопросов, а экстренные меры. Ранее он предложил выработать единую систему регуляции этой сферы и перейти от «ручного» управления к строгому регламенту, однако пока городские службы продолжают проигрывать в борьбе со снегопадами.