Греческие острова просят о безвизовом въезде для россиян

26 Января 2017 года, 17:10

ГРЕЦИЯ/ 26 января/ БИ-ПОРТ – Власти Южного Эгейского региона Греции просят Евросоюз быстрее запустить пилотную визовую схему по въезду туристов из третьих стран, прибывающих в порты Эгейских островов с территории Турции, передает Ассоциация туроператоров. Речь идет о гражданах России, Ирана и Турции.

Как пишут греческие СМИ, с таким призывом к еврокомиссару по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрису Аврамопулосу обратился губернатор Южного Эгейского региона Йоргос Хатзимаркос. По его мнению, это позволит поднять экономику ряда островов (Кос, Лесбос и др.), которая пошатнулась из-за сокращения иностранного туристического потока по причине наплыва беженцев.

В письме к Аврамопулосу Хатзимаркос предлагает запустить в марте 2017 года пилотную программу для граждан Ирана, в апреле - для путешественников из России и Турции. Предполагается, что прибывать в порты греческих островов граждане этих трех стран будут в рамках круизных маршрутов, стартующих с территории Турции (курорты Бодрум, Измир и другие).

В сообщениях греческой прессы не указывается, какой именно будет визовая схема. Но в марте прошлого года, будучи в Москве на выставке MITT, Хатзимаркос заявлял о том, что речь шла о безвизовом въезде.

Ранее сообщалось, что Финляндия рассматривает вопрос о возможности 72-часового безвизового пребывания на территории страны россиян, прибывших морским видом транспорта.

Фото: Twitter