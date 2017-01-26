IKEA снижает цены в России

26 Января 2017 года, 18:00

РОССИЯ/ 26 января/ БИ-ПОРТ – В России с сегодняшнего дня товары компании «IKEA» станут дешевле, на 15-20% снизится стоимость на каждый пятый товар сети. Вызвано подобное решение тем, что приоритет «IKEA» сейчас – это наращивание продаж товаров, а не выручки.

Генеральный директор «IKEA» в России Вальтер Каднар в интервью «Ведомостям» рассказал, что цены на некоторые товары снизятся на 40%.

«Наша цель – долгосрочные инвестиции. Располагаемые доходы потребителей сократились, и мы стараемся привлечь так много покупателей, как можем, сдерживая цены. Такая политика должна позволить нам достичь целей, поставленных к 2020 году», – объясняет руководитель.

По его мнению, сложная ситуация на российском рынке будет сохраняться еще около трех лет. Ведь потребитель стеснен в средствах, соответственно снижаются траты людей на крупную мебель.

Осенью на территории страны будет запущена пятая мебельная фабрика бренда, поэтому значительная доля сниженных цен придется на кухни и гардеробы. Именно эти товары и будут производиться на предприятии.

«Кроме того, последний год рубль был довольно стабилен относительно других валют, это один из факторов, который позволил снизить цены, но ключевым стало производство», – цитируют «Ведомости» Вальтера Каднара.

Фото: Global Look Press