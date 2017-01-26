Управляющим компаниям проще заплатить штраф, чем нанять дворников

26 Января 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/ 26 января/ БИ-ПОРТ — У администрации Мурманска нет эффективных рычагов воздействия на городские управляющие компании. Об этом на заседании Горсовета депутатам рассказал первый заместитель главы администрации Мурманска Алексей Лыженков.

«У нас есть возможность административного воздействия только на тех, кто не хочет выполнять свои обязанности по уборке дворов», - подчеркнул Лыженков, пояснив, что по факту единственным наказанием для управляющих компаний на сегодняшний день являются штрафы. Лишение компаний лицензии, по словам Лыженкова, процедура практически невозможная.

Всего в декабре 2016 проведено 4584 проверки, выявлено 2031 замечание в адрес городских УК.

«Я подчеркну, что 4584 — это количество не выходов, а проверенных домов. Всего домов в городе 2400, это значит, что за декабрь каждый дом был проверен в среднем дважды»,- пояснил Лыженков. К примеру, за период со 2 по 6 января комитетом по жилищной политике было проверено 4123 адреса.

«На проверки выходил весь личный состав комитета. Выходили не ради каких-то цифр, а для того, чтобы иметь чёткую картину и понимать ситуацию в целом по всем управляющим компаниям», - отметил замглавы администрации.

Он также заявил, что администрация собрала данные компаний по вышедшему на работу персоналу за минувшие выходные. Согласно полученным данным, 21 января во дворах по всему Мурманску работало 645 дворников, а 22 января — 585 человек. Для сравнения Лыженков привёл данные за период до 2004 года, когда уборкой дворов занимались муниципальные предприятия — тогда у каждой из 4 работавших в Мурманске организации в штате состояло от 500 до 600 дворников, то есть около 2,5 тысяч человек по всему городу.

Кроме того, администрация города запросила у управляющих компаний документы на аренду снегоуборочных машин. Выяснилось, что договоров на аренду в городе больше, чем самой техники — одни компании предоставляют машины в аренду другим и т.д.

«Получается, основной проблемой в работе управляющих компаний является то, что они не набирают персонал и не закупают технику. По сути, им проще заплатить штрафы, чем нанять людей. Поэтому пока управляющие компании не начнут тратить деньги именно на уборку по-честному, пока не начнут покупать технику и брать на работу достаточное количество дворников, ничего не изменится», - заключил Лыженков.

Лишение компаний лицензии, по словам Лыженкова, в данный момент практически невозможная процедура. Мэр города Дмитрий Филиппов, однако, сообщил, депутаты Госдумы готовят проект закона, вносящий изменения в процедуру лицензирования УК. В частности, процедуру предполагается усложнить, ввести ускоренный порядок лишения лицензии, стандарты по количеству техники и персонала, а также дополнительные меры по борьбе с так называемыми «нулевыми» управляющими компаниями, то есть теми, за которыми не закреплены дома.