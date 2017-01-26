Инфляция в России должна прийти к стабильности в 4%

26 Января 2017 года, 17:50

РОССИЯ/ 26 января/ БИ-ПОРТ – Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева полагает, что Россия от скачкообразной инфляции должна перейти к ее стабильному значению в 4% на годы вперед.

«Таргет по инфляции на среднесрочную перспективу должен остаться на уровне 4%. Мы не предполагаем в ближайшее время его менять. Экономика развивается, она должна стать более диверсифицированной, снизить сырьевую зависимость. И достижение цели по инфляции будет этому способствовать. В перспективе семи лет можно было бы обсудить возможность снижения, но пока к более низкому целевому ориентиру экономика не готова», – рассказала Юдаева в интервью газете «Известия».

Она отметила, что чем «выше инфляция, тем более она непредсказуема». Низкая инфляция – это условие для экономического роста, причем более сбалансированного и позволяющего экономике лучше развиваться.

«Дело в том, что разному бизнесу выгоднее разная инфляция. Здесь как с курсом: экспортерам выгоден более слабый рубль, а импортерам – более сильный. Бывает бизнес с коротким горизонтом планирования, который все свои издержки склонен перекладывать на потребителя. Такому бизнесу высокая инфляция не помеха, особенно если она позволяет иметь чуть более комфортные условия на краткосрочную перспективу, – подчеркнула первый зампред ЦБ. – Заинтересованный в долгосрочном развитии бизнес скорее поддержит низкую инфляцию и более стабильную ситуацию на длительную перспективу. То есть тем, кто заинтересован в стабильном долгосрочном развитии, нужна низкая инфляция. Именно такой бизнес обеспечивает качественный экономический рост».

По оценкам Росстата, если сравнить с предыдущим месяцем инфляция в России по итогам декабря 2016 года составила 0,4. В целом за минувший год потребительские цены в стране поднялись на 5,4%. Отметим, что инфляция в Мурманской области оказалась выше, чем в среднем по стране.

Фото: YAY/ТАСС