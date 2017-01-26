Минфин и Центробанк начнут закупать валюту

26 Января 2017 года, 20:03

МУРМАНСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ — С февраля этого года Минфин и Банк России начнут покупать валюту на внутреннем рынке, объёмы покупок будут определяться каждый месяц, в зависимости от суммы нефтегазовых сверхдоходов бюджета, объявил Минфин России. В ведомстве утверждают, что такие манёвры нужны для повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий, а также для снижения влияния цены на нефть на российскую экономику и бюджет.

Профессор факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Юрий Юденков в эфире радио «Sputnik» объяснил мотивы Центрального банка и Министерства финансов.

«ЦБ утверждает, что для стабильности в нашей стране необходимо $500 млрд золото-валютных резервов. О какой стабильности идет речь? Первое, в последнее время рубль начал укрепляться и достаточно серьезно. Но с точки зрения экспортеров и импортеров такое движение валюты туда-сюда — это не очень хорошо. ЦБ добился более-менее приемлемой величины инфляции, теперь нужно добиться стабильности рубля. Он поднимает золото-валютные резервы до $500 млрд, и в этом случае, если у нас начинает скакать нефть, и падает ниже $20 за баррель, мы за счет этих резервов будем микшировать ситуацию, и рубль у нас будет удерживаться. Вот так выглядит на сегодняшний день логика ЦБ», - рассказал в эфире радио Sputnik экономист.

По словам Юрия Юденкова, самое важное сейчас — следить за ценой на нефть.

«Поскольку у нас в бюджете заложено $40 за баррель. Как только нефть больше $40, мы будем потихоньку торговать на бирже. При покупке валюты на рынке, нам всем дан сигнал: ребята покупайте! Доллар будет расти. На сколько? Мы пока не знаем. Это первое. Ну и в этих условиях очень тяжело удерживать инфляцию на одном уровне. ЦБ будет решать эту сложную задачу. С одной стороны, им нужно будет покупать валюту на бирже. С другой стороны, ему нужно будет удерживать инфляцию. И, в третьих, удерживать стабильность рубля», - заключил Юденков.

Фото: abnews.ru