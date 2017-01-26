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День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже
27 января в «Мурманском индустриальном колледже» День открытых дверей 27 января в «Мурманском индустриальном колледже» День открытых дверей
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Жизнь в Мурманске


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Наш гость

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Мурманск: прогноз отключений на 27 января
 
 
 
 
26 Января 2017 года, 21:00

Мурманск: прогноз отключений на 27 января


МУРМАНСК/ 26 января - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем  водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 января.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

09.00 – ДО ОКОНЧАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ул. Егорова, 17, 19
ул. Буркова, 10

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 11.00 ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп. 1)

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 пр. Героев-североморцев, 83/1
ул. Ивченко, 3
переулок Охотничий, 13, 15

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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