Сильный ветер и мокрый снег ожидаются в Мурманской области

27 Января 2017 года, 08:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 января/ БИ-ПОРТ - 27 января утром и днем очередной атлантический циклон сместится на запад Баренцева моря. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами мокрый снег. На севере области ожидается сильный ветер. Температура воздуха от -2 до +3 градусов. Гололедица.

На севере Баренцева моря наблюдается ветер северный, северо-западный 15-17 м/с, на юго-западе моря - ветер юго-восточный, восточный 15-17 м/с. На севере моря медленное обледенение судов.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -5 градусов, ветер южный 5-7 м/с.