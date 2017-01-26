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Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

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Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

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Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

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В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Владимир Путин наградил генерального директора ЕвроХима
 
 
 
 
27 Января 2017 года, 09:30

Владимир Путин наградил генерального директора ЕвроХима

3 2МОСКВА/ 27 января/ БИ-ПОРТ - Президент России присвоил Дмитрию Стрежневу звание «Заслуженного химика Российской Федерации».

На состоявшейся сегодня в Кремле церемонии вручения государственных наград Российской Федерации президент России Владимир Путин вручил генеральному директору Минерально-химической компании «ЕвроХим» Дмитрию Стрежневу нагрудный знак к почётному званию «Заслуженный химик Российской Федерации».

Звание было присвоено генеральному директору ЕвроХима Указом Президента РФ № 302 от 28 июня 2016 года «за заслуги в развитии химической отрасли и многолетний добросовестный труд».

Справка:

Дмитрий Степанович Стрежнев возглавляет «ЕвроХим» с 2004 года. За это время «ЕвроХим» стал международной компанией, одним из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Производственные, логистические и сбытовые предприятия «ЕвроХима» расположены в России, Литве, Казахстане, Бельгии, Германии, Эстонии, Китае и США. Штат сотрудников более 25 000 человек.

Предприятия компании производят азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат. Продукция компании поставляется более чем в 100 стран мира.

В настоящее время компания разрабатывает два крупных месторождения калийных солей в России в рамках реализации проектов «ЕвроХим-ВолгаКалий» (Гремячинское месторождение, Волгоградская область) и «Усольский калийный комбинат» (Верхнекамское месторождение, Пермский край), реализует масштабную программу по строительству аммиачных производств в России, США и Казахстане.

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