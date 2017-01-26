Принудительный спуск лавин пройдет сегодня в Кировске

27 Января 2017 года, 09:41

КИРОВСК/ 27 января/ БИ-ПОРТ — Сегодня в Кировске с 11:00 до 18:00 пройдет предупредительный спуск лавин путём подрыва взрывчатых веществ в лавинных очагах № 5 и «Дорога № 7», расположенными над объездной автомобильной дорогой Кировск – Кукисвумчорр.

В результате проведения работ возможен выход снежно-пылевого облака и воздушной волны в район основной автомобильной дороги Кировск – Кукисвумчорр в сторону озера Большой Вудъявр, сообщает администрация Кировска.

В указанный период времени будет временно ограничиваться движение автомобильного транспорта по основной дороге Кировск – Кукисвумчорр.