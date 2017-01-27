Мурманская ТЭЦ перейдет на слив мазута беспаровым способом

27 Января 2017 года, 10:11

МУРМАНСК/ 27 января/ БИ-ПОРТ – Беспаровый способ слива мазута поможет избавиться от запаха в городе, рассказал генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ» Станислав Назаров в ходе международной экологической научно-практической конференции «Экология Арктики – 2017».

«Мы осознаем, что наши источники тепловой энергии влияют негативно на окружающую среду, и разрабатываем природоохранные мероприятия для уменьшения негативного влияния источников, выявляем современные технологии. Мы планируем инвестировать в этом году, в 2018 и в 2019 более 500 млн в природоохранные мероприятия», – отметил Назаров.

Еще в 2010 году был реализован проект передачи теплоэнергии от ОАО «Завод ТО ТБО» (мусоросжигательный завод) на Восточную котельную. Котельная получала тепловую энергию от пара, который вырабатывался во время сжигания мусора, а конденсат возвращала на завод. За это время количество выбросов значительно сократилось. Назаров подчеркнул, что ТЭЦ заинтересована в развитии сотрудничества, и если «партнеры будут увеличивать объемы, то ТЭЦ готова модернизировать мощности на Восточной котельной и принимать больше пара».

Одна из основных проблем ТЭЦ – запах мазута, который распространяется при юго-западных ветрах от Центральной станции и Южной котельной. В настоящий момент мазут сливают открытым паром, разгружают в цистернах и сливают его негерметизированным способом в межрельсовые лотки. Однако вчера между правительством региона и ТГК-1 было подписано соглашение о переходе на слив мазута беспаровым способом.

«Мы сейчас ведем проектные работы к завершению, в феврале получим рабочую документацию, уже заказали оборудование. Мы планируем на Южной котельной половину эстакады и на Центральной ТЭЦ эстакаду полностью переоборудовать новейшими устройствами беспарового слива топочного мазута. Устройства присоединяются к герметичному клапану мазута железнодорожной цистерны», – пояснил генеральный директор ТЭЦ.

Этот проект новый, аналог используется в Мурманском морском рыбном порту. Однако, отметил Назаров, Мурманская ТЭЦ сжигает суммарно по трем источникам до 1,5 тысяч тонн мазута ежесуточно при низких температурах, поэтому новую технологию сразу применить невозможно. Таким способом ТЭЦ рассчитывает избавиться от запаха мазута и сэкономить тепловую энергию. В 2017-2018 гг. на эти цели будет выделено до 300 млн рублей.

Учитывая экологическую стратегию, предприятие задумалось о переходе на несколько иной вид топлива, малозольный и менее сернистый. В 2016 году ТЭЦ активнее закупала мазут ярославских, московских заводов, компаний Роснефть и Газпромнефть. Его экологические показатели лучше, а запах при сливе слабее. Однако он, как правило, дороже, чем группы уфимских НПЗ.

«Нас часто критикуют: «Вы покупаете дешевый мазут». Но здесь очень важно соблюсти баланс между тарифами на топливо и экологической составляющей, – заметил Назаров. – Поэтому мы не закупаем его слишком много. В 2016 году мы увеличили до 38% сжигание мазута с низким показателем зольности и серы. Это 100 тысяч тонн из общего объема потребления Мурманской ТЭЦ, 270 тысяч тонн в год. В этом году мы будем стараться следить за этими тенденциями».

Кроме того, в компании осуществляется регулярный контроль на границах санитарно-защитных зон. Директор ТЭЦ отметил, что там ни разу не было отмечено превышение концентраций по определению углеводородов. При неблагоприятных метеоусловиях внедряется целый комплекс мероприятий, которые позволяют уменьшить количество выбросов в этот период.

Параллельно с внедрением беспарового слива проводятся эксперименты по внедрению устройств парового слива, но работающих более эффективно, нежели действующие сейчас установки. С целью уменьшения тепловых потерь ведется замена тепловых сетей с элементами теплоизоляции, это уменьшает парниковый эффект.