Пропавшие дети из Кировска найдены живыми

27 Января 2017 года, 09:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 января/ БИ-ПОРТ – Пропавшие 23 января 12-летняя Анастасия Андреева и 13-летний Иван Погонщиков найдены и переданы родителям. Детей удалось обнаружить в Апатитах, там они прятались у знакомых.

«Сотрудники следовали по местам их перемещений, вчера в Кировске ребят передали законным представителям. Они уже состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, и это не первый побег», – рассказала «Би-порту» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Марина Шихова.