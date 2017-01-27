Бывшие сотрудники мурманского филиала «Новик» не получили зарплату за полгода работы

27 Января 2017 года, 10:25

МУРМАНСК/ 27 января/ БИ-ПОРТ – Более 200 сотрудников Промышленной группы «Новик» остались без заработной платы с июля по декабрь 2016 года. Бывший начальник технического отдела ОАО ПГ «Новик» Анатолий Скобелин рассказал «Би-порту», что работники были вынуждены написать заявления об увольнении в конце года и обращаться в инстанции. Коллективом уже получен ответ из прокуратуры Москвы, Госинспекции труда Мурманской области, приемной Президента, Правительства России, Хорошевской Межрайонной прокуратуры Северо-западного округа, Председателя комитета Мурманской областной думы.

«Обращение в администрацию президента так и не ушло, его направили в трудовую инспекцию Московской области, потому что юридический адрес фирмы в Пушкине, – пояснил Скобелин. – Генпрокуратура отписалась Московской прокуратуре, та Пушкинской. Мы не видим результата. Следственный комитет по Мурманской области завел дело на неопределенное лицо. Это глупость, лицо можно определить по документам и временным рамкам».

В адрес губернатора Мурманской области Марины Ковтун также отправлено обращение, датированное 17 января.

По словам бывшего сотрудника ОАО ПГ «Новик», до момента ухода с должности гендиректора Алексея Лященко в сентябре 2016 заработная плата не выплачивалась уже два месяца. После на вышеуказанную должность трижды назначался новый человек. И никто из руководства не хочет обратить внимания на проблему. Даже трудовые книжки и положенные при увольнении документы до сих пор находятся на предприятии.

«Документы мы не видели до сих пор. Производственно-техническую базу «Новик», выполнявшую работы по гособоронзаказу, подводят под банкротство. Из-за отсутствия финансовых возможностей для закупки запасных частей и комплектующих не было возможности закрыть ремонтные работы по подводным лодкам и боевым кораблям Северного флота, в связи с чем не закрыт заказ за 2014-2015 годы. Средств не хватило ни на закупку запасных частей, ни на выплату заработной платы сотрудникам», – рассказал собеседник агентства.

«Новик» прекратило оформление технических документов на выполненные работы и не стало решать вопрос по дальнейшему использованию производственного оборудования, зданий, автопарка в филиалах.

По состоянию на первое декабря задолженность перед уволенными сотрудниками составляет около 250 миллионов рублей. Учредители ссылаются на отсутствие средств на счетах общества.

«Это общая сумма, приблизительный долг к оплате всех филиалов», – уточнил Скобелин.

По данным областного Следкома, перед работниками «Северной производственно-технической базы» образовалась задолженность на общую сумму более 25 миллионов рублей. Напомним, уголовное дело было возбуждено в ноябре, в ходе расследования должен быть установлен круг лиц, виновных в невыплате зарплаты.

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