73 года назад была снята блокада Ленинграда

27 Января 2017 года, 10:46

РОССИЯ/ 27 января/ БИ-ПОРТ — 27 января в России является Днём воинской славы. Именно в этот день 73 года назад Ленинград был полностью освобождён от фашистской блокады.

Блокада города длилась 872 дня: 8 сентября 1941 года Ленинград был взят в кольцо. Оно было прорвано 18 января 1943 года.

В блокированном городе оказалось более 2,5 миллиона жителей, в том числе 400 тысяч детей. Запасов продовольствия и топлива не хватало. Начавшийся голод, усугублённый бомбежками, проблемами с отоплением и параличом транспорта, привёл к сотням тысяч смертей среди жителей: за время блокады от голода и лишений погибло свыше 630 тысяч ленинградцев.

Единственным путем сообщения с городом было Ладожское озеро. Именно через Ладогу пролегла Дорога жизни – магистраль, по которой в блокадный Ленинград доставлялись грузы с продовольствием. По озеру было сложно провезти количество еды, необходимое для всего населения города. В первую блокадную зиму в голе начался голод, появились проблемы с отоплением и транспортом. Несколько эшелонов с рыбой было направлено в блокадный Ленинград из Мурманска.

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