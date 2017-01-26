Кондуктора, которая высадила школьницу из автобуса в Мурманске, проверит Следком

27 Января 2017 года, 10:54

МУРМАНСК/ 27 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске 25 января кондуктор автобуса №18 высадила школьницу из транспорта из-за отсутствия у четвероклассницы печати учебного заведения в проездной карте. По данному факту Следственный комитет по Мурманской области начал доследственную проверку, в ходе которой предстоит выяснить правомерность действий работника АО «Электротранспорт».

«Все это произошло во время снежной бури. Предстоит выяснить все обстоятельства. В настоящее время проверка продолжается, по её результатам, в пределах установленного законом срока, будет принято законное и обоснованное решение», – пояснила «Би-порту» старший помощник по взаимодействию со СМИ Следкома Ксения Кошелюк.

Напомним, в среду порывы ветра на территории области достигали 27 метров в секунду.