Мурманская область получит более 115 млн рублей на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды»

27 Января 2017 года, 11:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 января/ БИ-ПОРТ – Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора провел совещание с органами местного самоуправления по вопросу реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году.

Никора отметил, что основной целью проекта является выстраивание современной безбарьерной инфраструктуры на территориях муниципалитетов, доступной всем категориям граждан. На совещании были рассмотрены проекты нормативно-правовых актов, разработанных Минстроем России, озвучены основные принципы реализации проекта, а также условия, которые муниципальные образования должны выполнить для участия в нем.

Регионам из федерального бюджета на реализацию проекта в 2017 году будет выделено 20 млрд рублей. Мурманской области достанется 115,262 млн рублей. Одно из условий получения субсидии – утверждение региональных программ, включающих правила предоставления и распределения средств муниципалитетам. При этом 2/3 средств субсидии пойдет на благоустройство дворовых территорий, 1/3 — на благоустройство наиболее посещаемых территорий (площади, улицы, проезды, бульвары и т.д.). Жители муниципалитетов получат возможность выступать с инициативой по включению объектов в программы формирования городской среды.