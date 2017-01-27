На содержание депутатов Госдумы и их помощников будет выделено почти 11 млрд рублей

27 Января 2017 года, 11:25

РОССИЯ/ 27 января/ БИ-ПОРТ — В 2017 году Государственная Дума получит бюджетные ассигнования в размере 10,97 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект сметы нижней палаты парламента РФ, одобренный думским комитетом по бюджету и налогам и комитетом по регламенту.

Так, согласно проекту, предполагается выделить 4,85 млрд рублей на обеспечение деятельности депутатов Госдумы и их помощников. Еще 5,82 млрд — на обеспечение деятельности самой Госдумы. Кроме того, в проекте учтены взносы в бюджеты международных парламентских организаций на сумму 80,1 млн рублей.

Кроме того, в смету вошли расходы по фонду оплаты труда помощников депутатов Госдумы в избирательных округах, связанные с увеличением их количества. Кроме того, учтены расходы по фонду оплаты труда федеральных гражданских служащих Аппарата Госдумы, связанные с дополнительной численностью штатных единиц и бюджетные ассигнования на проведение экспертно-аналитической работы по сопровождению законодательной деятельности Госдумы.

Предусмотренные средства позволят сохранить фактический уровень оплаты труда за 2016 год для гражданских служащих аппарата Госдумы, отмечается в проекте.

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости