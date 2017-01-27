ФСБ будет следить за политическими процессами в регионах

27 Января 2017 года, 13:00

РОССИЯ/ 27 января/ БИ-ПОРТ — В структуре ФСБ появится новое подразделение, которое будет заниматься мониторингом политических процессов. Оно создается в Службе по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, сообщает интернет-газета «Znak.com» со ссылкой на информированный источник.

Подразделение будет заниматься мониторингом и анализом политической деятельности, в том числе потенциально опасных ситуаций, грозящих социальными взрывами и создающих угрозу для безопасности государства. Сотрудники нового подразделения должны будут контролировать ситуацию в том числе и на региональном уровне. Сейчас таким мониторингом занимаются полномочные представительства, администрация президента и независимые консультанты, работающие по контракту.

Фото: fedpress.ru