Накануне члены нового состава Общественной наблюдательной комиссии Мурманской области посетили Центр временного содержания иностранных граждан

27 Января 2017 года, 17:24

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 января - Накануне состоялся визит членов Общественной наблюдательной комиссии по Мурманской области Дмитрия Жуковского и Евгении Луковицкой в Центр временного содержания иностранных граждан при ОМВД России по Кольскому району. ЦУВСИГ находится в поселке Кильдинстрой Кольского района.

Целью посещения стал контроль за соблюдением прав граждан, содержащихся в учреждении, проверка условий их содержания, материально-бытового, медицинского обеспечения. Стоит отметить, что такой визит общественников состоялся впервые после перехода Центра в систему МВД России.

Центр временного содержания рассчитан на 20 человек. Всего на момент проверки в учреждении находилось 11 мигрантов, большинство из них - граждане ближнего зарубежья.

В ходе посещения члены комиссии провели беседы с некоторыми из содержащихся в центре. Жалоб на условия содержания в Центре иностранными гражданами высказано не было. Члены ОНК выяснили, что каждый гражданин обеспечен спальным местом и постельными принадлежностями, имеет право на прогулку и свидания с родственниками на территории Центра, а также возможность готовить еду из собственных продуктов на общей кухне.

Пообщавшись с мигрантами, члены комиссии сделали вывод, что большинство обращений касается недостаточно быстрого оформления документов на их депортацию. В ходе визита членов ОНК сотрудники полиции объяснили, что оформление документов на депортацию в соответствии с действующим законодательством России занимает определенный промежуток времени, именно для этого создан Центр, чтобы иностранные граждане могли это время находиться на территории страны на законных основаниях.

В целом по результатам проверки нарушений представителями комиссии не установлено. Члены ОНК положительно высказались о работе Центра, отметив, что работа по общественному контролю за местами принудительного содержания системы МВД России в Мурманской области будет продолжена.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области