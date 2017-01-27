Подведены итоги конкурса «Правила дорожные знать нам всем положено»

27 Января 2017 года, 12:41

АФРИКАНДА/ 27 января/ БИ-ПОРТ – Центр дополнительного «Лапландия» и Министерство образования и науки Мурманской области с 10 октября по 24 ноября прошлого года провело конкурс методических разработок «Правила дорожные знать нам всем положено».

Конкурс проводился для выявления, обобщения и распространения передового педагогического опыта по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На основе предоставленных программ и методических разработок будет организована работа по развитию форм сотрудничества педагогических коллективов с родителями и с подразделениями ГИБДД.

В номинации «Методические разработки по организации работы с родителями» первое место заняла Марина Леонидовна Платонова, воспитатель, МБДОУ «Детский сад №29 присмотра и оздоровления», Мончегорск.

В номинации «Методические разработки по организации учебно-воспитательного процесса по обучению основам безопасности дорожного движения» первое место заняла Елена Леонидовна Хорт, учитель ОБЖ, МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2», Мончегорск.

В номинации «Методические инновации» первые места достались: Ирине Михайловне Широковой, воспитателю, МБДОУ Мурманска №4; старшему воспитателю Наталье Александровне Басковой, воспитателям Ольге Александровне Аннушкиной и Евгении Александровне Ефремовой, а также музыкальному руководителю Зое Васильевне Гудковой, МБДОУ Мурманска №38; воспитателям Оксане Вячеславовне Бумагиной и Олесе Александровне Симоновой, МБДОУ «Детский сад №49 Североморска»; воспитателям Ларисе Павловне Оленевой и Валентине Григорьевне Цыганенко, учителю-логопеду Наталии Юрьевне Кобзарь, МБДОУ «Детский сад №49 Североморска»; воспитателям Евгении Александровне Лебедевой и Ольге Николаевне Семеновой, МБДОУ «Детский сад №49 Североморска»; воспитателям Анастасии Александровне Корнецкой и Марине Евгеньевне Лепехиной, МДОУ детский сад №10 комбинированного вида, Мурмаши; воспитателю Вере Петровне Хомутовой и старшему воспитателю Марине Анатольевне Давыдовой, МБДОУ «Детский сад №2 комбинированного вида», Африканда.

В номинации «Методические разработки внеклассных мероприятий и внеурочной деятельности с обучающимися» первое место заняли Ирина Владимировна Силина, педагог-организатор, МАУ ДО «Детская эколого-биологическая станция» Кандалакшского района; Евгений Григорьевич Немцев, педагог дополнительного образования МАУДО «Центр детского творчества «Вега» Кандалакшского района.

Список всех призеров можно посмотреть здесь. Всего на конкурс была представлена 481 работа.

Фото: Twitter